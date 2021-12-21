Для превращения Азербайджана в торговый центр региона в последние годы при эффективном использовании стратегической географической позиции страны были осуществлены направленные на конкретные цели комплексные меры по развитию транзитных и транспортных услуг, совершенствованию транспортной инфраструктуры и дальнейшему повышению транспортного потенциала.

B рамках этих мер был усовершенствован механизм управления местными и международными перевозками, а теперь ведутся работы по унификации тарифов на грузоперевозки по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на IV министерской конференции по транспорту Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН).

По его словам, БТК является кратчайшим наземным маршрутом для перевозки грузов из Азии в Европу. «Азербайджан является отправной точкой стратегического проекта Баку-Тбилиси-Карс. Для того чтобы сделать этот маршрут более рентабельным и коммерчески выгодным, мы работаем над унификацией тарифов», — говорит Набиев. Министр подчеркнул, что Азербайджан является инициатором и активным участником транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад».

«Развитие этих коридоров влечет за собой соединение национальных транспортных систем и создание соответствующей инфраструктуры. Мы вносим вклад в укрепление региональной инфраструктуры посредством такого проекта, как Бакинский международный морской торговый порт, — говорит глава ведомства. — Он является самым большим портом на Каспии и способен переваливать до 25 миллионов тонн грузов в год. Кроме того, зона свободной торговли, созданная на территории порта, повышает конкурентоспособность региона в качестве логистического и транспортного узла».

Расширение интеграции транспортной системы страны в международную транспортную систему ставит во главу угла этих процессов механизмы управления в русле перехода к унифицированным тарифам, а подвижки в рамках проекта Баку-Тбилиси-Карс, безусловно, поспособствуют развитию более масштабных вопросов, в том числе в рамках транспортного коридора «Север-Юг». Упираются они в создание привлекательных тарифных условий, упрощение таможенных процедур, внедрение электронного информационного обмена и организации контейнерных поездов.

Надо сказать, что по прошествии довольно солидного временного отрезка многие ключевые вопросы по этому проекту пока не отрегулированы.

В частности, пока еще не решены вопросы тарифного регулирования совместного использования железных дорог, поскольку не ясны ни сроки окончательного запуска сквозного железнодорожного сообщения в рамках МТК «Север — Юг», ни когда приблизительно это произойдет.

«На протяжении более 20 лет в рамках проекта ведется работа, Россия и Азербайджан со свой стороны все обязательства выполнили, подготовили инфраструктуру, — заметил в этой связи в беседе с # старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. — Пока это предварительные переговоры, которые важны, но, опять же, говорить предметно можно лишь на финальной стадии инфраструктурного исполнения проекта».

На взгляд ученого-экономиста Эльхана Джафарова, запуск маршрута, как единого целого, во многом зависит от позиции и активности главных участников проекта, а решение этого вопроса применительно к БТК, безусловно, приближает нас к достижению более масштабных задач. «Замороженные процедуры тут — одно из препятствий, которое следует устранять, либо существенно облегчать», — считает экономист.

Напомним, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. Предполагаемая пропускная способность БТК — миллион пассажиров и 6,5 миллионов тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно.