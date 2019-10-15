Перед решающими баталиями по Brexit Джонсон сделал прививку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник сделал прививку от гриппа и призвал жителей страны последовать его примеру, чтобы предотвратить заболевание осенью и зимой.

Видео-обращение, во время которого премьеру делают укол, опубликовано в его Twitter.

Глава британского правительства отметил, что сделать прививку от гриппа необходимо всем категориям граждан, чтобы не заболеть им предстоящей зимой.

«Очень важно сделать это (прививку) всем этой зимой, потому что люди могут быть уязвимы перед гриппом, если вы пожилой человек, если у вас длительные проблемы со здоровьем. И, конечно, дети уязвимы перед гриппом», — сказал Джонсон, добавив, что «прививка доступна и нет реальных причин не сделать этого». (РИА Новости)