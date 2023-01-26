Предстоящие несколько месяцев могут оказаться решающими для идущих в Украине боевых действий.

Как сообщает ТАСС, об этом заявила в четверг помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

«То, что произойдет в предстоящие месяцы, может оказаться решающим. И мы концентрируем внимание на предоставлении Украине военных средств, которые ей необходимы для защиты своего народа и территории», — сказала сотрудник американского военного ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

«Россия обнаружила, что США и наши союзники и партнеры серьезно настроены на поддержку Украины в долгосрочной перспективе», — отметила Уолландер.