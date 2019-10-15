Пеп Гвардиола заявил, что Испания становится авторитарной страной

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выступил с заявлением после объявления приговора каталонским политзаключенным, сообщает sports.ru.

Он сделал это на платформе за независимость Каталонии под названием «Цунами демократии».

«Сегодня Верховный суд Испании организовал прямую атаку на права человека, включая право на свободу собраний и демонстраций, право на свободу самовыражения и право на честный суд.

Это неприемлемо в Европе 21 века. Испания становится авторитарной страной, которая использует антитеррористические законы для того, чтобы называть несогласных преступниками и даже для того, чтобы преследовать художников, которые хотят свободы самовыражения.