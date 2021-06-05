Пеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», и Роналд Куман, работающий в «Барселоне», встретились на площадке для гольфа.

Как сообщает Daily Mail, тренеры вместе с сыновьями провели товарищескую игру. Пепу и Мариусу удалось одолеть Роналда и Роналда-младшего.

Пеп Гвардиола и Роналд Куман знакомы по игре за «Барселону» в 1990-х. Вместе они выиграли четыре Ла Лиги и Кубок европейских чемпионов, помимо иных трофеев.

Накануне Пеп Гвардиола, который привел «Манчестер Сити» к чемпионству был признан лучшим тренером сезона-2020/21 в АПЛ.

Отметим, что испанский специалист получил награду в третий раз за последние четыре года.