Пентакампеоны впервые за последние 12 лет выиграли титул

В финале Кубка Америки-2019 на знаменитой Маракане встречались Бразилия и Перу. Игра закончилась далеко за полночь по Баку. Первый же тайм закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счет на 15-й минуте матча открыл нападающий Эвертон с передачи Габриэла Жезуса. 23-летний форвард забил свой третий гол и вышел на первое место в гонке бомбардиров турнира. Также на счету бразильца одна результативная передача.

В конце первого тайма на 44-й минуте форвард перуанцев Паоло Герреро реализовал пенальти. Он также забил третий мяч на турнире. Кстати, как утверждает статистика, перуанец за всю свою карьеру забивал всем южноамериканским сборным кроме Бразилии. Этим голом он поставил точку в списке. Кстати, это был первый пропущенный бразильцами мяч за весь турнир.

До этого вратарь бразильцев и «Ливерпуля» Алиссон не пропускал 9 матчей подряд – сухая серия достигла 889 минут. Последним его ворота поражал форвард «Ньюкасла» Хосе Саломон Рондон в матче АПЛ (3:2) 4 мая.

После того как на табло воцарилось равновесие пентакампеоны не стали откладывать дело в долгий ящик и на этот раз уже сам Габриэл Жесус после прекрасной передачи Артура, которой предшествовал не менее прекрасный отбор мяча в подкате от Фирмино забил гол в раздевалку – 2:1.

После перерыва, несмотря на все усилия перуанцев матч «катился» как бы к своему логическому концу – победе бразильцев. И тут произошло неожиданное. Чуть ли не герой матча бразильский «горожанин» Жесус получает за грубость второй «горчичник» и оставляет команду в меньшинстве. Вы скажете, драма. Да, конечно. Негодование, взрыв эмоций и слезы в раздевалке. И все же бразильцы это бразильцы. Рулевой команды Тито производит практически сразу же две замены подряд. Уходят с поля один за другим Фирмино и Коутиньо. Алогично, но не для Тито. Он знал, что делал. Свежие игроки умело держали мяч, а у автора первого гола Эвертона, как будто открылось второе дыхание. Он буквально летал у штрафной соперника. И его сбили-таки с ног – пенальти. Его с филигранной точностью в нижний правый от вратаря угол ворот вколотил заменивший Фирмино полузащитник Ришарлисон. Судьба матча была решена.

Бразильцы впервые за 12 лет и в девятый раз в истории выиграли турнир. Чаще на континенте побеждали лишь Аргентина (14 раз) и Уругвай (15).

Бразилец Дани Алвес же стал первым футболистом в истории, кто выиграл 40 титулов в карьере.

36-летний защитник дважды с национальной командой становился победителем Кубка Америки и Кубка Конфедераций.

Также, на счету футболиста на клубном уровне 6 побед в Ла Лиге с «Барселоной», 2 чемпионских титула в Лиге 1 с «ПСЖ» и один в Серии А с «Ювентусом».

Алвес три раза выигрывал Лигу чемпионов и дважды Кубок УЕФА (сейчас – Лига Европы).

Таким образом, для многих большой футбольный сезон подошел к концу. Наступает пора коротких футбольных каникул, которые будут полниться трансферными слухами. Словом, фанатам этой игры номер 1 скучать не придется…