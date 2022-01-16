Афганские и пакистанские мигранты выиграли дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против Азербайджана о гражданстве своих детей, родившихся до 30 мая 2014 года.

Как сообщил # азербайджанский правозащитник Эльдар Зейналов, заявителями выступили мигранты из Афганистана и Пакистана (Саид Анвар Хашеми, Мохаммад Ясин Эхсани, Рухулла Рустами, Шайма Абдул Басер Аликози, Нафиса Ахмадзаде, Эджаз Ахмад Куреши и Мохаммад Эхсан Хайдари), осевшие в 2000-х годах в Азербайджане в ожидании решения УВКБ ООН по своим запросам о предоставлении статуса беженца и отправки в какую-нибудь из стран Евросоюза.

По его словам, как это нередко случается в таких случаях, рассмотрение их дел затянулось, и мигранты в 2004-2013 годах обзавелись детьми.

«Вероятно, потеряв надежду получить желанный статус и уехать в Европу, мигранты пошли другим путем. Они потребовали от властей Азербайджана признать их детей гражданами нашей страны. Как известно, Конституция Азербайджана гласит, что «лицо, рожденное на территории Азербайджанской Республики, является гражданином Азербайджанской Республики» (ст.52). На момент рождения детей заявителей, это положение дословно повторялось и в ст.1 Закона «О гражданстве Азербайджанской Республики», а ст.5 этого закона предусматривала, что гражданство АР подтверждается свидетельством о рождении, удостоверением личности и паспортом (ст.6)», — отметил правозащитник.

Вдаваясь в подробности этого дела Зейналов сообщил, что решение Конституционного Суда АР от 31 января 2003 г., на которое тоже ссылались заявители, гласит, в частности: «Свидетельство о рождении юридически оформляет факт рождения и содержит всю информацию, относящуюся к этому факту. Этот документ считается основным первоначальным документом, удостоверяющим право на гражданство. Он является необходимым основанием для того, чтобы лицо, рожденное на территории Азербайджанской Республики …, считалось гражданином Азербайджанской Республики без каких-либо условий (şərtsiz olaraq) в соответствии со статьей 52 Конституции».

При этом, гражданин Азербайджана не может быть изгнан из страны, выдан другому государству (ст.53). А так как «семья и брак находятся под опекой государства, материнство, отцовство, детство охраняется законом. Государство оказывает помощь многодетным семьям» (ст.34), а азербайджанское гражданство детей гарантирует доступ к ряду прав, доступных только гражданам АР, а их родителям — проживание в Азербайджане (по меньшей мере, до совершеннолетия ребенка).

«Видимо, просчитав последствия, чиновники стояли насмерть и годами отказывали мигрантам в таких просьбах. Более того, 30 мая 2014 г. в закон о гражданстве было внесено важное изменение, согласно которому свидетельство о рождении было исключено из документов, подтверждающих гражданство АР, а азербайджанское гражданство было положено лишь тем родившимся в АР детям, оба родителя которого были лицами без гражданства (апатридами).

К 2015-2016 годам, афганские и пакистанские мигранты прошли все национальные судебные инстанции в Азербайджане и обратились с жалобами в Страсбург. Они утверждали, что отказ в признании азербайджанского гражданства их детей и выдаче им удостоверения личности, нарушил статью 8 Европейской Конвенции по Правам Человека (ЕКПЧ)», — отметил правозащитник.

Он подчеркнул, что указанная статья ЕКПЧ гарантирует каждому право на уважение частной и семейной жизни. «И хотя это право не является абсолютным, но вмешательство со стороны публичных властей допускается лишь, когда оно «предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц». Случай этих мигрантов явно под эти оговорки ст.8 не подпадал, и потому вмешательство в частную и семейную жизнь не было обоснованным», — сказал Зейналов.

По его словам, национальные суды со ссылкой на изменение в закон о гражданстве, внесенное уже после рождения детей, сочли, что из-за гражданства родителей их дети имеют афганское или пакистанское гражданство, что детям не угрожали высылкой и что дети могли позже подать заявление на получение азербайджанского гражданства.

«Несмотря на то, что дети родились на территории Азербайджана и имели свидетельство о рождении, на момент его выдачи удостоверяющее их азербайджанское гражданство, они не считались гражданами АР, и отказ национальных властей в выдаче удостоверения личности детям заявителей был равносилен отказу признать их азербайджанское гражданство. Это решение влечет за собой значительные негативные последствия для осуществления различных прав в повседневной жизни, на которые могут претендовать только граждане АР, и создает неопределенность в отношении правового статуса пребывания человека в Азербайджане, что напрямую влияет на социальную идентичность.

При этом национальные суды АР не объяснили, на каком правовом основании они постановили, что ребенок, родившийся до 30 мая 2014 года на территории Азербайджана от родителей-иностранцев, не считается гражданином Азербайджана», — отметил Зейналов.

Он подчеркнул, что еще со времен Древнего Рима установлено, что закон имеет обратную силу лишь в том случае, если он улучшает правовое положение. «Это закреплено и в статье 149 Конституции: «Нормативно-правовые акты, улучшающие правовое положение физических и юридических лиц, устраняющие или смягчающие их правовую ответственность, имеют обратную силу. Другие нормативные правовые акты обратной силы не имеют», — заключает правозащитник.

В результате рассмотрения жалобы мигрантов, ЕСПЧ пришел к выводу, что, «несмотря на наличие четкой и точной правовой базы, законодательные положения не были истолкованы национальными властями в соответствии с Конвенцией и национальный судебный надзор не позволил детям заявителей пользоваться необходимыми процессуальными гарантиями. Вышеизложенных соображений достаточно, чтобы Суд пришел к выводу, что отказ в азербайджанском гражданстве детям заявителей не был законным и не сопровождался необходимыми процессуальными гарантиями, и что, следовательно, его следует считать произвольным. Соответственно, имело место нарушение статьи 8 Конвенции».

ЕСПЧ также рассмотрел вопрос денежной компенсации. По мнению Евросуда, «дети заявителей, должно быть, испытали смущение и тревогу в результате отказа национальных властей выдать им удостоверение личности», поэтому присудил каждому заявителю сумму в размере 2 100 евро.

Правовая ситуация была настолько очевидной, что за решение проголосовали все 7 судей Палаты ЕСПЧ, включая и азербайджанского судью Л.Гусейнова. Но в целом решение ЕСПЧ, которое вступит в силу 13 апреля 2022 года, касается не всех детей мигрантов, а лишь тех, кто родился до 30 мая 2014 г. и до сих пор не принял гражданства другого государства. Гораздо серьезней отношение судей, поскольку в этом деле, по выражению Евросуда, «интерпретация, принятая национальными судами … явно противоречит положениям действующего законодательства в рассматриваемое время». Говоря простым языком, судьи не заблудились в сложной и запутанной ситуации, а принимали явно незаконные решения при «наличии четкой и точной правовой базы», причем во всех трех инстанциях.

Подытоживая этот случай, правозащитник выразил надежду, что анализ подобных постановлений ЕСПЧ поможет выправить эту ситуацию, недопустимую в правовом государстве.