Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД

В Пентагоне заявили, что ракета поразила цель после более 500 километров полета, тогда как договор запрещал испытание ракет с дальностью 500-5,5 тысячи километров.

В МИД России не раз подчеркивали, что американская сторона нарушала соглашение с 1999 года, когда проводила испытания боевых беспилотников, схожих по характеристикам с запрещенными ДРСМД крылатыми ракетами наземного базирования. С 2014 года Пентагон также размещает в Европе пусковые установки Mk41, пригодные для пуска «Томагавков».(РИА Новости)

https://www.youtube.com/watch?v=k14yI_LO8h0