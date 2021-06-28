Китайское национальное космическое управление (CNSA) в воскресенье, 27 июня, обнародовало видеозаписи с изображением шестиколесного марсохода «Чжужун» (Zhu Rong), сделанные беспроводной камерой, установленной им ранее на поверхности Красной планеты.

На первом из них запечатлена посадка ровера «Чжужун» на поверхность Марса, произведенная 14 мая 2021 года, и панорамный вид планеты.

На втором видео показано, как ровер съезжает с посадочной платформы на грунт Марса. На третьей записи «Чжужун» отъезжает назад. Предположительно, эта запись была сделана вскоре после того, как робот установил камеру на грунт.

Наконец, на четвертом видео показано, как марсоход передвигается вблизи посадочной платформы. Все видео записаны со звуком.

По данным Китайского национального космического управления на 27 июня, китайский орбитальный аппарат миссии «Тяньвэнь-1» находится на орбите Марса уже 338 дней. (DW)