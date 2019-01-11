Пентагон не следует указаниям Болтона

Пентагон продолжает реализацию плана по выводу американского контингента из Сирии, в соответствии с декабрьскими заявлением президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на слова военных чиновников США, сообщает агентство «Анадолу».

В Пентагоне дали понять, что заявления советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона о наличии предусловий в вопросе вывода американских войск из Сирии, реализация плана по выводу военных из зоны конфликта продолжается. «Ничего не изменилось. Мы не исполняем приказы Болтона», — сказали представители оборонного ведомства США.

По их словам, Пентагон не получал из Белого дома никаких новых приказов по Сирии.

Согласно сообщению, для вывода войск из Сирии на Ближний восток направлена группа судов ВМС США, в том числе десантный корабль USS Kearsarge.

Кроме того, к процессу вывода войск привлечены подразделения на военных базах США в Кувейте и Ираке.

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