Пентагон хочет оплатить расходы талибов для участия в мирных переговорах

Представители Пентагона попросили Конгресс помочь оборонному ведомству в оплате расходов Талибана для участия в переговорах о перемирии с афганскими властями. Об этом сообщили в четверг в Министерстве обороны США.

На этой неделе Подкомитет по оборонным ассигнованиям Палаты представителей одобрил законопроект, запрещающий правительству США оплачивать расходы талибов на участие в мирных переговорах в случае, если в таких встречах не задействованы представители афганского правительства или если к переговорам не допускаются женщины.

Законопроект пока не получил поддержку в Комитете по ассигнованиям. Неясно и то, удовлетворят ли законодатели просьбу Пентагона. Представители афганского правительства пока что не принимают участия в переговорах между Вашингтоном и Талибаном.

| 2019-05-17T12:44:38+00:00 17 мая 2019, 14:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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