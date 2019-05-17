Пентагон хочет оплатить расходы талибов для участия в мирных переговорах

Представители Пентагона попросили Конгресс помочь оборонному ведомству в оплате расходов Талибана для участия в переговорах о перемирии с афганскими властями. Об этом сообщили в четверг в Министерстве обороны США.

На этой неделе Подкомитет по оборонным ассигнованиям Палаты представителей одобрил законопроект, запрещающий правительству США оплачивать расходы талибов на участие в мирных переговорах в случае, если в таких встречах не задействованы представители афганского правительства или если к переговорам не допускаются женщины.

Законопроект пока не получил поддержку в Комитете по ассигнованиям. Неясно и то, удовлетворят ли законодатели просьбу Пентагона. Представители афганского правительства пока что не принимают участия в переговорах между Вашингтоном и Талибаном.