Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности правительства оплатить возвращение мигрантов, застрявших на польско-белорусской границе.

Происходящее с мигрантами на границе с Беларусью – это крупнейшая за последние 30 лет попытка дестабилизировать Европу. Однако Польша «не поддастся шантажу» и сделает все, чтобы защитить границы ЕС, заявил Моравецкий после переговоров с главой правительства Эстонии Каей Каллас, сообщила «Немецкая волна» со ссылкой на польское радио.

Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Ильва Юханссон в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном 21 ноября, выразила точку зрения Еврокомиссии: «В условиях кризиса Лукашенко вёл себя как туроператор без лицензии, продавая дорогие турпакеты в ЕС, которые по прибытии разваливались». По словам еврокомиссара, семьи и дети были обмануты и втянуты в трагедию, которая привела к многочисленным страданиям. На Лукашенко и его режиме лежит «чрезвычайная ответственность за созданный кризис», подчеркнула Ильва Юханссон.

Двумя днями ранее Лукашенко, в интервью корреспонденту Би-би-си, допустил, что белорусы помогли мигрантам попасть на территорию Евросоюза. Он сказал, что не собирается силой удерживать мигрантов на границе или уводить их силой. «Я не буду останавливать их, потому что они едут не в мою страну, а в вашу», – подчеркнул Лукашенко в интерью британской медиакомпании 19 ноября. (svoboda.org)