Российских олигархов обяжут оплачивать содержание арестованных в связи с санкциями суперяхт в Испании и Франции, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, в Испании, где было задержано шесть судов миллиардеров из России, «большинство» владельцев уже платят жалование экипажу, а также за техническое обслуживание, стыковку и страховку. Согласно данным управляющей компании испанского порта Ocibar, платежи вносили владельцы яхт Crescent и Lady Anastasia.

Испанские власти связывают яхту Crescent с членом совета директоров «Роснефти» Эдуардом Худайнатовым, а Lady Anastasia – с главой «Рособоронэкспорта» Александром Михеевым, рассказали источники Reuters.

Во Франции заморожено пять яхт российских олигархов, включая судно акционера Альфа-банка Алексея Кузьмичева, который оплачивал содержание двух своих судов в Каннах и Антибах в рамках закона ЕС от 2014 года, сообщил его адвокат Филипп Бланшетье. В начале октября суд во Франции признал незаконным арест яхты Кузьмичева La Petite Ourse.

При этом олигархам под санкциями запрещается совершать финансовые операции в юрисдикциях, которые ввели ограничения. Но, по словам источников, власти Испании и Франции разрешили подобные платежи в соответствии с законодательством ЕС и национальными законами.

В Минфине Испании сообщили, что закон 2014 года, который был принят после аннексии Россией Крыма, позволяет лицам под санкциями производить необходимые платежи для содержания своих активов. (moscowtimes.ru)