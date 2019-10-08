Пекин призвал Вашингтон перестать вмешиваться во внутренние дела КНР

Китай сделал представление США в связи с введением санкций в отношении восьми китайских компаний за причастность к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, сообщает ТАСС.

«США под предлогом защиты прав человека внесли в список Управление общественной безопасности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и восемь китайских компаний, а также наложили на них ограничения. Это серьезное нарушение базовых принципов международных отношений. Такие действия также являются вмешательством во внутренние дела Китая и ущемляют интересы КНР. Мы осуждаем их и выражаем решительный протест», — сказал дипломат.

«Синьцзян в полной мере является внутренним делом Китая, и там нет так называемой проблемы с соблюдением прав человека», — подчеркнул Гэн Шуан. «Призываем США немедленно исправить совершенные ошибки, отменить свое решение, а также перестать вмешиваться во внутренние дела КНР», — указал он.

| 2019-10-08T16:32:10+00:00 8 октября 2019, 19:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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