Руководство Кубы подотчетно только своим гражданам, а не Госдепартаменту, и будет защищать право республики самостоятельно принимать политические решения. Такое заявление в Twitter разместил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен должен раз и навсегда понять, что кубинское правительство обязано только своему народу и отвергает вмешательство со стороны США. Мы защищаем право идти к нормальной жизни в условиях мира и беспрепятственно решать стоящие перед нами задачи», — написал дипломат.

В воскресенье Блинкен заявил, что администрация США намерена принимать дальнейшие меры против властей Кубы в связи с тем, что они якобы допускают нарушения прав человека. По его версии, кубинские власти прибегают к «тактике запугивания» граждан, которые выражали желание провести антиправительственные демонстрации в республике 15 ноября.