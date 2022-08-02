Соединенные Штаты должны вывести все ядерное оружие из Европы и воздерживаться от его размещения в любых других регионах. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, сообщает ТАСС.

«США должны вывести все ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любых других регионах. Соответствующие неядерные государства должны строго соблюдать положения договора [о нераспространении ядерного оружия», — сказал представитель китайской стороны , выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Он также подчеркнул, что «так называемые совместные ядерные миссии» противоречат условиям договора, а также повышают риски распространения ядерного оружия и ядерных конфликтов.

Также Фу Цун заявил, что возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе должно происходить «посредством дипломатических переговоров», и всем сторонам необходимо отказаться «от практики давления с помощью санкций и угроз применения силы».