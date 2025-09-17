Председатель КНР Си Цзиньпин после предполагаемой поездки президента США Дональда Трампа в Китай может нанести ответный визит в Соединенные Штаты в 2026 году.

Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

По их данным, страны находятся на финальной стадии переговоров по госвизиту Трампа, который, вероятно, состоится в конце октября — начале ноября. Он состоится либо до, либо после саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября.

Отмечается, что важнейшей частью переговоров между США и КНР является оптовые закупки американских товаров и продукции, в том числе приобретение самолетов Boeing.