Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что «сожалеет» об утечке информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Софию в четверг. Визит изначально держался в секрете «из соображений безопасности», но во вторник дипломатические источники передали информацию о планах болгарскому изданию 24chasa.bg.

Тагарев подтвердил визит Зеленского в Болгарию в эфире TV1 во вторник и извинился: «К такому визиту готовились некоторое время, он не публичный. Сожалею, что информация просочилась в открытый доступ».