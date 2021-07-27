Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила за нормальные отношения с Россией и попросила Кремль «не вмешиваться во внутренние дела» страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотим продолжать торговлю, выгодную для обоих государств, торговые отношения с Россией. Мы всегда будем соседями. Мы всегда будем рядом. И мы должны создавать нормальные отношения», — заявила политик на выступлении в Нью-Йорке.

Однако, по словам Тихановской, Россия не должна вмешиваться во внутренние дела, чтобы положительно повлиять на выход из кризиса. «И если Кремль хочет играть конструктивную роль в выходе их этого кризиса, единственное, что они могут сделать — не вмешиваться во внутренние дела», — добавила она.