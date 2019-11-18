Евросоюз согласился упростить выдачу виз для граждан Беларуси

Европейский совет решил подписать с белорусской стороной соглашение об упрощении выдачи виз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.

В документе говорится, что совет одобрил подписание соглашения с Беларусью, поэтому граждане смогут проще получать визы.

До этого президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом. Этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом. Отметим, что Беларусь и Евросоюз обсуждают эти вопросы с 2014 года.