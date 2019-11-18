Евросоюз согласился упростить выдачу виз для граждан Беларуси

Европейский совет решил подписать с белорусской стороной соглашение об упрощении выдачи виз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.

В документе говорится, что совет одобрил подписание соглашения с Беларусью, поэтому граждане смогут проще получать визы.

До этого президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом. Этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом. Отметим, что Беларусь и Евросоюз обсуждают эти вопросы с 2014 года.

| 2019-11-18T14:11:31+00:00 18 ноября 2019, 14:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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