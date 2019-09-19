Отказ Ганца обсуждать создание правительства единства разочаровал Нетаньяху

Премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что «удивлен и разочарован» отказом лидера центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганца от встречи для обсуждения формирования широкого правительства единства по итогам выборов 17 сентября.

«Я удивлен и разочарован тем, что Ганц все еще отказывается ответить на мой призыв встретиться. Президент [Реувен Ривлин] призвал к единству, а без встречи двух главных партийных лидеров не может быть сформировано правительство единства», — написал Нетаньяху в Twitter. «Государству Израиль необходимо как можно более широкое правительство единства, а не перевыборы и, конечно, не правительство, которое опирается на антисионистские партии», — добавил премьер.

Ранее в четверг Ганц в ходе выступления на пресс-конференции в Тель-Авиве пообещал сформировать и возглавить широкое либеральное правительство единства по итогам выборов, состоявшихся 17 сентября. «Блок «Кахоль-Лаван» выиграл выборы, по последним данным подсчета голосов мы получаем 33 места в Кнессете, и это — первое место, а Нетаньяху не смог привести к победе свой правый блок», — добавил Ганц.