Организаторы BakuJazz Festival рассказали о сюрпризах

В Ландмарке состоялась пресс-конференция, посвященная Бакинскому Джаз фестивалю (BakuJazz Festival).

Как сообщает #, а пресс-конференции приняли участие директор фестиваля Лейла Эфендиева, куратор международного конкурса молодых исполнителей «I’m Jazzman» Эль нара Гасанли, пианист Эльбей Мамедзаде, представители администрации Историко- Архитектурного Заповедника «Ичеришехер» и группы компаний «А+А», обеспечивающих техническую сторону фестиваля.

Фестиваль стартует 18 октября.

На пресс-конференции были затронуты вопросы открытого концерта у Девичьей башни, начинающего фестиваль, международного конкурса молодых исполнителей «I’m Jazzman», программы кинофильмов в рамках джаз-фестиваля.

Особый интерес вызвал международный конкурс молодых исполнителей «I’m Jazzman», на котором в этом году больше иностранных участников чемместных. На пресс-конференции музыканты, которые будут выступать на концерте-открытии, рассказали об особенностях своей музыкальный программы.

Организаторы фестиваля сообщили о сюрпризе для зрителей этого концерта – инсталяции-проекции на Девичью Башню, которая удивит участников и зрителей фестиваля.