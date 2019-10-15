Организаторы BakuJazz Festival рассказали о сюрпризах

Как сообщает #, а пресс-конференции приняли участие директор фестиваля Лейла Эфендиева, куратор международного конкурса молодых исполнителей «I’m Jazzman» Эль
Фестиваль стартует 18 октября.
На пресс-конференции были затронуты вопросы открытого концерта у Девичьей башни, начинающего фестиваль, международного конкурса молодых исполнителей «I’m Jazzman», программы кинофильмов в рамках джаз-фестиваля.
Особый интерес вызвал международный конкурс молодых исполнителей «I’m Jazzman», на котором в этом году больше иностранных участников чемместных. На пресс-конференции музыканты, которые будут выступать на концерте-открытии, рассказали об особенностях своей музыкальный программы.
Организаторы фестиваля сообщили о сюрпризе для зрителей этого концерта – инсталяции-проекции на Девичью Башню, которая удивит участников и зрителей фестиваля.