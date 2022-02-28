Кулинары сообщества Azeri Home Chef и поклонники фольклорных традиций отметили в бакинском ресторане Cello Cafe Lounge старинный русский праздник Масленица.

Как рассказала # организатор мероприятия, создатель сообщества Фахранда Гасанзаде, Azeri Home Chef празднует в Азербайджане масленицу уже в четвертый раз.

Главным событием гастрономического праздника снова стал кулинарный конкурс «Блинушка»»: в нем приняли участие 50 кулинаров, которые превратили блины в настоящие произведения искусства.

Каждый участник подошел к конкурсу с креативной стороны. Помимо традиционных русских блинов на дрожжах, участники приготовили блинные торты, пироги, создали блинных кукол и подали к столу блины с разнообразными начинками.

Ирада Мирджавадова, одна из самых титулованных конкурсантов Azeri Home Chef и приверженец правильного и здорового питания, не изменила своим традициям и на Масленицу. Приготовить пп блины для нее не составило никакого труда.

«Сначала я решила печь по новым рецептам, которые нашла в Интернете. Но результат меня не удовлетворил, и я поняла, что лучше маминого классического рецепта не найти», — рассказывает Мирджавадова в интервью #.

На рассмотрение жюри она представила традиционные русские царские блины с красной икрой, куклу «Блинушка» — символ масленичной недели и удивила гостей еще одной изысканной подачей – блинами в форме роз с начинкой из сыра лабне и икрой минтая.

«Куклу я собрала полностью из блинов, а блины готовила из цельнозерновой и овсяной муки, чтобы они были не просто вкусными, но и полезными. Также я использовала более полезный кокосовый сахар», — поясняет Ирада.

О традициях празднования Масленицы в Азербайджане рассказывает Фахранда Гасанзаде:

«Испокон веков в Азербайджане проживали представители самых различных религиозных направлений: зороастризма, иудаизма, христианства и ислама. На протяжении веков в народе всегда было уважительное отношение к представителям других религий. Наше сообщество — Azeri Home Chef, как и наша Родина, многонациональная, и мы вносим свой вклад в укрепление азербайджанской модели мультикультурализма», — говорит она.

Сама Ф.Гасанзаде признается, что ее слабость – блины с начинкой из творога, которые она всегда с удовольствием готовит для своей большой семьи.

Обряд празднования Масленицы связан с проводами зимы и встречей весны, и лучше всех об этом в Azeri Home Chef знает Вера Гаджиева.

Она родилась на Урале, но уже 40 лет живет в Баку, называя себя уральской бакинкой:

«У нас на Родине Масленицу отмечают весело, устраивая различные игры, одна из которых «Взятие снежного города» любима абсолютна всеми, и детьми, и взрослыми. В Баку снега нет, так что наслаждаемся ласковым солнышком и всю неделю печем блины, соблюдая все традиции», — рассказывает В.Гаджиева в интервью #. В ответ на главный лайфхак по выпечке блинов, «уральская бакинка» отвечает:

«Блины любят, чтобы в них вкладывали душу, и чтобы пекли их с любовью! Вот тогда они и получаются самые вкусные!».

Мастер по выпечке блинов, еще одна конкурсантка Юлия Аскерова рассказывает # о самых распространенных видах блинов:

«Чаще всего блины пекут на молоке, на воде, или на кефире, с добавлением соды, — в этом случае они получаются мягкие и эластичные. Также популярны блины на дрожжах», — говорит кулинар.

После дегустации жюри выносит свой вердикт.

Первое место – у Гюнель Кадыровой, второе – у Миланы Амиргуловой, а третье достается Юлии Аскеровой.

В ходе праздника состоялись различные конкурсы, пляски, пения. А главное – всю выручку с праздника, по решению команды Azeri Home Chef решено было направить на благотворительные цели и оказание помощи пострадавшим в ходе военных действий в Украине:

«Наша помощь будет направлена абсолютно всем – азербайджанцам, русским, украинцам. Мы – за мир во всем мире», — сообщила Ф.Гасанзаде.