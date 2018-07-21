Оппозиционная партия «Европейская Грузия» выдвинула кандидата в президенты

Оппозиционная партия «Европейская Грузия» выдвинула Давида Бакрадзе кандидатом в президенты, сообщает РИА Новости.
«Европейскую Грузию» создали лидеры, ушедшие из партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Бакрадзе был спикером парламента во времена правления страной Саакашвили. Он также участвовал в парламентских и президентских выборах.»Стране необходим такой президент, который решит проблемы и даст народу надежду на завтрашний день», — заявил лидер партии Гиги Угулава во время презентации, которую транслировали грузинские телекомпании.

Президентские выборы состоятся в стране осенью, точная дата их проведения пока не называлась. Это последние президентские выборы в стране, которые будут проходить путем прямого голосования. В будущем главу государства будет избирать не народ, а 300 делегатов.

31 просмотров
| 2018-07-21T20:57:10+00:00 21 июля 2018, 23:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss