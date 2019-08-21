Они сражались за Родину, но добровольцами…

Весной 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выплате единовременных компенсаций семьям лиц, погибших или пропавших без вести во время боевых действий в защиту территориальной целостности Азербайджана в 1991-97 гг., в размере 11 тыс. манат.

Выплата компенсаций началась с 9 октября прошлого года. Однако многим семьям было отказано в выплате компенсаций под предлогом того, что они уже получили средства в прошлом. Это вызвало возмущение родственников шехидов. 23 октября 2018 года около 100 семей шехидов провели акцию протеста перед Милли Меджлисом.

В январе 2019 года последовал новый указ президента Ильхама Алиева, расширивший круг лиц, которым полагалась компенсация. После этого власти сообщили об окончательном решении вопроса о компенсации.

Однако, оказывается многие семьи шехидов, так и не получили компенсацию от государства.

Как сообщила # жительница Кюрдамирского района Гюльнар Заманова, ее сын Сейран Ганиев погиб в марте 1992 года во время военных действий: «Моему сыну предоставлен статус шехида. Однако, компенсацию нам не выдают, объясняя это тем, что мой сын ушел на войну добровольцем».

Признаться, мы не поверили Гюльнар Замановой. Какая разница является ли герой, павший за территориальную целостность своей родины, добровольцем или военнослужащим.

Пресс- секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы подтвердил слова Гюльнар Замановой. «Указ президента касается лишь военнослужащих и сотрудников полиции, погибших во время боев за территориальную целостность страны. Но хочу отметить, что в будущем обязательно будет также решен вопрос о выплате компенсации и погибшим добровольцам. Мы уже работаем в этом направлении», — сказал Фазиль Талыблы.

По мнению председателя Общественного объединения инвалидов Карабахской войны Фиридуна Мамедова, компенсация должна быть выплачена семьям всех шехидов. «Я был одним из первых добровольцев. Когда создавались первые азербайджанские воинские части, в стране царила полная неразбериха. Зачастую приказы о создании воинских частей издавались через несколько месяцев после их создания. Например, батальон, в котором я воевал, был создан в августе 1991 года. А приказ о его создании был дан лишь в октябре 1991 года. Поэтому погибшие в этом батальоне во время боев с армянами до издания этого приказа не считались военнослужащими, и, следовательно, их семьи тоже не могут получить компенсацию», — сказал # Фиридун Мамедов.

Военный эксперт Узеир Джафаров выразил свое возмущение в связи с тем, что семьи погибших добровольцев не могут получить компенсацию. «Компенсацию должны получить семьи всех шехидов, погибших за родину», — считает военный эксперт.

«Конечно, было бы прекрасно, если бы компенсация выдавалась всем семьям шехидов. Но при выплате компенсации необходимо учитывать, кто наиболее остро в ней нуждается», — заявил депутат Милли Меджлиса от партии «Ени Азербайджан» Низами Джафаров.