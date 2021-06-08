Официальных данных по поводу открытия сухопутных границ пока нет, однако известно, что 15 июня истекают сроки пребывания наших нелегальных мигрантов на территории России.

В середине апреля текущего года МВД РФ потребовало, чтобы нелегальные мигранты покинули пределы страны до упомянутой даты. Об этом на заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества заявил замглавы ведомства Александр Горовой. Согласно статистике МВД, которую продемонстрировал замминистра на слайде, сегодня в России находятся более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч — из Таджикистана, 152 тысячи — с Украины, 120 тысяч — из Азербайджана, 115 тысяч — из Кыргызстана, 61 тысяча — из Армении, 56 тысяч — из Молдовы, 49 тысяч — из Казахстана.

«Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ», — заявлял чиновник ведомства. Между тем в середине декабря президент РФ Владимир Путин своим указом продлил сроки временного проживания мигрантов в России в связи с коронавирусом до 15 июня сего года. До этой даты порядка 120 тыс. наших граждан должны покинуть пределы этой страны в одностороннем порядке. И если с декабря прошлого года действовал мораторий на выезд из страны, начиная с 14 марта российское правительство позволило мигрантам с просроченным удостоверением личности покидать пределы РФ, не используя транзитом территорию третьего государства.

Между Азербайджаном и Россией действует авиасообщение, сухопутные границы закрыты. А значит, любой желающий гражданин Азербайджана с просроченными документами может покинуть пределы РФ воздушным рейсом. Но это дорого и многим не по карману.

Как заметил в беседе с корреспондентом # председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР, учредитель Евразийской платформы миграционных инициатив Азер Аллахверанов, несмотря на условие правительства РФ, сухопутные границы закрыты. Потому требование к мигрантам, находящимся в РФ на незаконных основаниях, добровольно покинуть страну до 15 июня пока распространяется на авиаперелеты.

«Очень многие обращающиеся к нам мигранты просят открыть сухопутные границы между Россией и Азербайджаном, — продолжил он. – Не у всех есть финансовые возможности вылететь оттуда в Азербайджан авиарейсами, поскольку это дорого. Хотя упомянутое требование российской стороны в силе и после 15 июня у незаконных мигрантов при выявлении могут возникнуть серьезные проблемы, сухопутные границы закрыты, и никто до сих пор не гарантирует открыть их в ближайшее время. К большому сожалению, нет соответствующего решения Оперативного штаба правительства АР», — сказал он.

Между тем Кабинет министров Азербайджана смягчил требования к прибывающим в страну гражданам России и Турции. С 10 июня гражданам России и Турции, прибывающим в Азербайджан авиационным транспортом, больше не требуется специальное разрешение от Оперативного штаба при кабинете министров республики. Однако посещать Азербайджан авиационным транспортом они смогут при соблюдении следующих условий: лица старше 18 лет должны предъявить документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или выздоровление после заражения этой инфекцией (ковид-паспорт). В довесок этому, потребуется справка об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном методом ПЦР не позднее 72 часов до полета. Для лиц младше 18 лет должен предъявляться документ, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее 72 часов до вылета, говорится в сообщении Кабмина.

К вопросу о том, распространяется ли требование обязательного наличия вакцинного паспорта на мигрантов? По свидетельству собеседника, в заявлении правительства речь идет об иностранцах. Нашим гражданам следует иметь при себе ПЦР-тесты с негативным показателем на коронавирус, сделанные не позднее 48 часов до вылета:

«Насколько мне известно, существует единый порядок, согласно которому любой человек, въезжающий на территорию Азербайджана, должен иметь при себе ПЦР-тест, продленный с 48 до 72 часов. Оперативным штабом правительства не было озвучено каких-либо требований к обязательным вакцинным паспортам для наших мигрантов, приезжающим из России в Азербайджан. Полагаю, на днях возможны некоторые изменения в правилах пересечения границ. Я в свою очередь обратился к правительству Азербайджана о необходимости открыть сухопутные границы с Россией. Сухопутная граница с Грузией частично открыта, и наши граждане, находящиеся на территории этой страны, могут приехать в Азербайджан.

Граждане этой соседней республики тоже могут попасть туда из Азербайджана. ПЦР-тесты и ковид-паспорта входят в круг тех регламентированных методов, на основе которых мигрант может выехать в направлении своей страны. При выезде этот вопрос также следует согласовывать со своим посольством. Иностранное лицо, выезжающее в направлении Грузии, согласно процедуре может спокойно выехать, имея при себе необходимые документы. Но данный вопрос опять-таки согласовывается с посольством этой страны. То же самое с нашими гражданами – им следует согласовывать выезд с азербайджанским посольством на территории Грузии. В любом случае, вопрос приезда наших граждан, нелегально пребывающих в России, решается на основании специальных процедур».

Р.S. О том, что Азербайджан планирует с 15 июня открыть сухопутные границы, закрытые более года в связи с коронавирусом, сообщили в начале недели местные СМИ со ссылкой на источник в Государственном таможенном комитете (ГТК). Сообщалось, что комитет уже достиг предварительного соглашения с соответствующими структурами соседних стран об открытии таможенно-пропускных пунктов. Руководство дало поручения главным территориальным таможенным управлениям, и началась подготовка к открытию пунктов на следующей неделе.

Однако позже ГТК сообщило, что решения по этому поводу принимает Оперативный штаб правительства. «У таможенных органов нет полномочий принимать решение об открытии сухопутной границы», — заявило ведомство, подчеркнуто заметив, что СМИ при публикации сведений о деятельности таможенных служб должны ссылаться на официальные данные. Как получить эти сведения, если пресс-служба Госкомтаможни не реагирует на запросы СМИ, ГТК не уточняет.