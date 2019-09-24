Олег Смоленков официально объявлен в розыск

Российские власти официально объявили пропавшим без вести бывшего кремлевского чиновника и предполагаемого информатора ЦРУ Олега Смоленкова, о чем стало известно из базы данных МВД России, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее американские СМИ сообщили, что у ЦРУ был агент в администрации Кремля, которого вывезли из России и привезли в США в 2017 году. Два источника агентства Reuters подтвердили эту информацию.

По версии российской газеты «Коммерсант», агентом мог быть человек по имени Олег Смоленков, который вместе с женой и тремя детьми пропал во время отпуска в Черногории в июне 2017 года.

Как сообщает «РИА Новости», в базе МВД отражено, что Смоленкова объявили в розыск как пропавшего без вести.

Американские СМИ писали, что информатор ЦРУ был чиновником высокого уровня.

В Кремле подтвердили, что Смоленков работал в президентской администрации, но подчеркнули, что он был уволен в 2016/17 гг. и занимал невысокую должность.