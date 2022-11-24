МВД России объявило в розыск тележурналиста Андрея Караулова. Карточка с его данными появилась в розыскной базе ведомства. В начале ноября у него дома в Подмосковье прошёл обыск по уголовному делу о клевете против главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

В базе данных министерства внутренних дел не указывается, по какому делу разыскиваются подозреваемые. Однако если речь идёт о деле Чемезова, журналиста преследуют за публикации в одном из его каналов, сообщал ранее «Ростех». «В своем канале он публиковал слухи и домыслы, оторванные от реальности, не утруждая себя необходимой проверкой информации», — заявили РБК в госкорпорации.

Идёт ли речь о его канале в ютьюбе или телеграме — не уточняется. Сам Караулов заявлял, что поводом для возбуждения дела мог стать его стрим в ютьюбе политика Максима Шевченко. Там телеведущий спрашивал, почему «Ростех» не построил анонсировавшийся ранее 25 мусорозаводов, на строительство которых государство выделило 1,3 триллиона рублей.

Где сейчас находится журналист — неизвестно. Объявление в розыск он на момент публикации новости не комментировал. (svoboda.org)