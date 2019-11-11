Официальный Баку ответил Лаврову

Азербайджанская община Нагорного Карабаха является неотъемлемой частью любого предлагаемого плана урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопросы журналистов по вопросу комментариев министра иностранных дел России Сергея Лаврова насчет армяно-азербайджанского конфликта во время пресс-конференции в Ереване.

«Еще раз хотела бы подчеркнуть, что только возвращение изгнанных из этого региона азербайджанцев в свои дома в Нагорном Карабахе может открыть реальные возможности для урегулирования на основании высокого статуса самоуправления, предусматривающего совместное проживание азербайджанской и армянской общин региона в условиях мира и безопасности в границах Азербайджанской Республики.

Для этого, прежде всего, должны быть проведены субстантивные переговоры по урегулированию конфликта, и армянские оккупационные силы должны быть выведены из Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов Азербайджана», — отметила представитель МИД.