Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Запад «пытается превратить Молдову в анти-Россию». Как сообщают молдавские СМИ, об этом Боррель сказал накануне на совместном брифинге с премьером Молдовы Натальей Гаврилицей.

«Очень жаль, что господин Лавров, когда-то являвшийся уважаемым дипломатом, вступил на этот путь. Эти заявления дискредитируют его в интеллектуальном плане. В том, что он сказал, нет ничего серьезного», — процитировали европейского дипломата молдавские СМИ.

В свою очередь, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица назвала заявления Лаврова «тревожными», отметив, что российский дипломат «не учитывает независимость и территориальную целостность» Молдовы.