Объявлены места проведения финалов Лиги чемпионов 2022 и 2023 годов

В 2022 году финалисты Лиги чемпионов сыграют на домашнем стадионе «Баварии» «Альянц-Арена», в 2023 году финал пройдет на стадионе «Уэмбли».

Мюнхен четыре раза принимал финал Лиги (Кубка) чемпионов: «Альянц-Арена» — в 2012 году, Олимпийский стадион — в 1979, 1993, 1997 годах.

В Лондоне решающий матч турнира проходил семь раз — в 1963, 1968, 1971, 1978, 1992, 2011, 2013 годах, все игры принимал «Уэмбли».(ТАСС)