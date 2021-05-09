УЕФА может провести финал Лиги чемпионов в Стамбуле в 2023 году

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) близок к тому, чтобы провести финал Лиги чемпионов 2021 года в Великобритании.

По информации New York Times, высока вероятность того, что Стамбул, который должен принять решающий матч турнира 29 мая, получит право проведения финальной игры в 2023 году в качестве компенсации и своеобразного подарка к 100-летию республики.

Напомним, что на данный момент финал Лиги чемпионов сезона-2022/23 запланирован в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена»

Олимпийский стадион «Ататюрк» в Стамбуле должен был принять финал Лиги чемпионов еще прошлом году, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции все матчи, включая четвертьфиналы и полуфиналы, были сыграны в Португалии.