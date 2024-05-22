Финал Лиги Европы УЕФА пройдет в 2026 году в Стамбуле.

Об этом заявил член Исполнительного совета УЕФА Сервет Ярдымчи.

По словам представителя учреждения, в Стамбуле пройдет и финал Лиги конференций УЕФА в 2027 году.

Правление приняло решение провести финал Лиги Европы УЕФА в 2026 году на домашней арене «Бешикташа» — на стадионе «Тюпраш». Стадион, на котором пройдет финал Лиги Конференций в 2027 году, будет определен позже.

В своем заявлении от 18 июля 2023 года TFF предложила УЕФА провести финалы на одном из стадионов «Фенербахче», «Галатасарая» или «Бешикташа».