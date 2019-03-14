Объявлен прием студентов в вузы Азербайджана

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием студентов в вузы и ссузы Азербайджана на базе полного среднего образования (11 классов) на 2019/2020 учебный год.

Как сообщили в центре, прием заявлений будет производиться с 15 марта по 15 апреля 2019 года.

Создав «личный кабинет» на ekabinet.dim.gov.az, абитуриенты, воспользовавшись именем и паролем пользователя «личного кабинета», могут зайти на соответствующую страницу Государственного экзаменационного центра (eservices.dim.gov.az/erizebak/erize), заполнить и утвердить форму «Электронное заявление абитуриента».

Участие в конкурсе платное.