Многие с ностальгией вспоминают времена, когда высшее образование было полностью бесплатным и доступным любому, у кого были необходимые знания и трудолюбие. Сейчас, несмотря на рост бюджетных мест, большинство студентов учится на платной основе. Согласно итогам конкурса по приему студентов на 2021-2022 год, 21 856 человек (в том числе 920 суббакалавров) получили право на образование на бюджетной, а 23 005 (в том числе 5 890 суббакалавров) — на платной основе.

От родителей студентов нередко можно услышать жалобы на то, что стоимость обучения в вузах в Азербайджане слишком высока, тогда как в некоторых других странах она более доступна.

«В следующем году наш сын оканчивает школу, и на семейном совете было решено, что он продолжит образование в Турции. Это в итоге будет дешевле, чем если он будет учиться платно здесь, и такая учеба откроет перед ним более широкие горизонты»,– поделилась мама старшеклассника Лейла Гусейнова.

Сын жительницы столицы Самиры Гулиевой получил высшее образование в России, а после окончания учебы решил остаться там. «Ему довольно быстро удалось найти хорошо оплачиваемую работу по специальности, так что о своем решении он не жалеет»,– говорит она.

Эксперт в области образования Сабина Алиева считает, что в какой-то мере желание учиться в зарубежных вузах связано с тем, что к такому образованию студенты относятся с большим доверием.

«Что касается стоимости обучения, то во многих ведущих университетах Турции оплата за обучение составляет 1000-2000 долларов в год. Минимально обучение там стоит 300 долларов, а максимально 3000 долларов в год. При этом для граждан Азербайджана предусмотрена скидка. Дипломы, полученные в турецких вузах, котируются и в Европе, и в Америке»,– отмечает она в беседе с #.

Отечественные вузы не всегда могут пройти различные международные аккредитации, так как это стоит больших денег и больших усилий. Сейчас немало инвестиций вкладывают в страну иностранные компании, а им нужны специалисты с международными дипломами и знаниями. Потому многие молодые люди предпочитают учиться за границей, подчеркивает Алиева.

В нашей стране стоимость обучения в вузах колеблется где-то от 1200 до 6500 манатов за год. Государственные вузы получают субсидии, но есть и частичное самообеспечение. У вузов немало расходов, в частности выплаты зарплат учителям.

По словам эксперта, нужно подумать об улучшении жизни студентов в Азербайджане. Когда у студентов будет больше перспектив, тогда не только наша молодежь не будет уезжать на учебу, но и больше студентов будут приезжать сюда из других стран за образованием. Основания надеяться на лучшее есть, уверена эксперт. Некоторые наши вузы имеют планы по развитию и планомерно работают над их осуществлением.

Заслуженный учитель Азербайджана Асиф Джахангиров отметил, что высшее образование затратное, в том числе за границей.

«Но на сегодняшний день отечественное высшее образование отстает от высшего образования в развитых странах Запада. И в ряде бывших стран соцлагеря высшее образование за последние годы сделало большой скачок в развитии. Впрочем, и у нас есть достойные вузы. Азербайджан является участником Болонского процесса, согласно требованиям которого наши образовательные программы должны быть приведены в соответствие с общеевропейскими», – говорит Джахангиров.

Эксперт в области образования Надир Исрафилов напомнил о госпрограммах, в рамках которых бакалавров посылали учиться в другие страны за счет государства. Так как не все возвращались после окончания учебы, было решено, что целесообразнее отправлять учиться магистрантов, ведь многие из них успели создать на Родине семьи.

Что касается студентов, едущих на учебу за свой счет, то, по его словам, в России и Турции есть вузы, обучение в которых дешевле, чем у нас. К тому же в некоторых объявлениях о наборе в иностранные вузы говорится, что туда можно поступить без экзаменов, имея только аттестат об окончании школы. Не надо сбрасывать со счетов и менталитет, согласно которому зарубежные вузы считают более котируемыми. Но по возвращении на Родину, может оказаться, что полученный диплом в Азербайджане не признают, так как учебное заведение не прошло аккредитацию. И в итоге выпускник останется без работы. Потому надо тщательно выбирать вуз для учебы за рубежом.

У нас, как говорит Исрафилов, есть вузы, не отстающие от иностранных. Что касается вопроса стоимости обучения, то он также отметил, что сейчас несколько вузов имеют статус юридического лица публичного права, то есть находятся на самообеспечении. А ведь отечественные вузы, в отличие от зарубежных, не имеют грантов, не зарабатывают благодаря научной работе, потому для них оплата студентами обучения – основной источник дохода.