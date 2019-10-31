Обследоваться и обучаться: сахарный диабет опасен своими осложнениями

Сахарный диабет – болезнь, которую пока нельзя излечить, но, благодаря современным лекарственным препаратам и здоровому образу жизни, ее можно держать под контролем. О том, как сейчас живут люди с этим диагнозом в Азербайджане «Зеркало» рассказала президент Азербайджанского Диабетического Общества Моминат Омарова.

–Сколько в стране больных сахарным диабетом?

– Ежегодно число больных в мире увеличивается на 10-15%, и Азербайджан, к сожалению, не исключение. Новая статистика будет в январе следующего года, но согласно последней информации, в Азербайджане более 200 тысяч больных, из которых 1700 детей. Этим летом увеличилось число заболеваний диабетом 1 типа среди детей, и никто не может объяснить, с чем это связано. Тут хотелось бы сказать, что матери, у которых дети страдают от этого заболевания, часто вынуждены уйти с работы и ухаживать за ними. А в будущем они смогут рассчитывать лишь на мизерную пенсию. АДО считает, что им должна выплачиваться компенсация, и мы обращались по этому поводу в Милли Меджлис, но пока безрезультатно.

–В прошлом году больные жаловались на нехватку медикаментов. Как сейчас обстоят с обеспечением лекарствами?

–Действительно, в 2018 году доза получаемого инсулина была урезана где-то в два раза. Этот год проходит гораздо спокойнее, ведь бюджет на выполнение мероприятий госпрограммы по сахарному диабету был увеличен. Иногда поступают звонки из регионов от родителей больных детей с жалобами на нехватку инсулина, но они оперативно рассматриваются и решаются Министерством здравоохранения. Не все, конечно, безоблачно, иногда бывают задержки с поставкой медикаментов и больным предлагают вместо одного инсулина другой. Замена не всегда подходит больному плюс тут может играть свою роль психологический момент, ведь он привык уже к определенному лекарству. Но, в целом, ситуация с обеспечением значительно улучшилась и число жалоб резко сократилось. Стали давать и больше тест-полосок- 4 коробки вместо 2, но их все равно приходится докупать за свой счет. Но хочу сказать, что ни одно государство не может полностью покрыть все расходы больных диабетом, ведь лечение обходится очень дорого. Недавно в Бишкеке проходило мероприятие, посвященное сахарному диабету. Так вот, во многих странах СНГ ситуация с гособеспечением инсулином обстоит гораздо хуже, чем у нас.

–Сколько единиц инсулина полагается человеку с диабетом в Азербайджане, и достаточно ли этого количества?

–Согласно Госпрограмме по сахарному диабету на больного диабетом должно приходиться 40 единиц инсулина. Кому-то могут выписать и больше, ведь потребности больных в этом веществе не одинаковы. Но, конечно, 40 единиц недостаточно, и чиновники от медицины признают этот факт, отмечая, что нужно увеличить цифру до 60 единиц. Однако для этого бюджет должен быть уже не порядка 50 миллионов манатов, а 70 миллионов. Сейчас этот вопрос рассматривают в Министерстве финансов, и надеюсь, что в следующем году расходы на эти цели будут увеличены.

–Аналоги инсулина получают только дети или и взрослые тоже?

–Аналоги более дорогие, чем обычный инсулин. Их получают в нашей стране все дети, и даже после того, как им исполняется 18 лет. Отмечу, что 90 детей, стоящих на учете в Центре эндокринологии были также обеспечены инсулиновыми помпами. Что касается взрослых, то если врач может обосновать необходимость назначения аналога инсулина, то его выдадут и взрослому, и таких случаев немало.

–Изменится ли что-то в обеспечении лекарствами после внедрения обязательного медицинского страхования?

–Этот вопрос нас тоже волнует. На этот счет пока ничего не известно. Госпрограмма по диабету 2016-2020 заканчивается, и возможно, будет принята новая госпрограмма, в которой будет отражен этот вопрос.

–Насколько просвещены люди с диабетом о своем заболевании?

–Неосведомленность людей об этой болезни и нежелание больных обучаться, как компенсировать диабет, пожалуй, самая большая проблема. Медперсонал должен обучать диабетиков, но для этого необходимо, чтобы и у них самих было желание учиться. Эндокринологи жалуются, что они раздают больным буклеты о заболевании, а те их не хотят даже прочитать. Многие даже не знают, что надо ходить минимум 30 минут в день, им кажется, достаточным, что они ходят по квартире.

–Как обстоят дела со школами диабета?

–В свое время в рамках проекта АДО открыло в 6 районах школы диабета, такие школы есть в некоторых частных клиниках, но их должно быть больше на государственном уровне. Сейчас этим занимается Центр общественного здравоохранения и реформ. Для успешного функционирования таких школ нужны подготовленные медсестры. Врачи –эндокринологи обслуживают на своем участке огромное количество больных, у них физически не хватает времени, чтобы учить диабетиков, как правильно жить с этим диагнозом. В некоторых странах сами больные на добровольном основании проводят занятия. Эти школы должны собирать людей, делящихся опытом. Нужно также обучать врачей 1 звена, а именно участковых терапевтов. Именно к ним идут люди, начав плохо себя чувствовать, и важно, чтобы они смогли распознать диабет. Бывает, что люди несколько лет живут с диабетом, не зная об этом. Несвоевременное выявление диабета чревато серьезными осложнениями. Эта болезнь опасна именно осложнениями – слепотой, ампутацией конечностей, почечной недостаточностью и т.д. В Азербайджане число нуждающихся в диализе растет, и среди них немало людей с диабетом. Надо вкладываться в профилактику — это будет лучшей экономией. Иначе финансовое бремя будет нести семья и экономика страны. К сожалению, многие идут к врачу, когда уже чувствуют себя плохо. Необходимо хотя бы время от времени делать чекапы в поликлинике по месту жительства, это совершенно бесплатно.

–14 ноября- Всемирный день борьбы с диабетом. Чему он посвящен в этом году, и какие мероприятия в связи с этим намечаются в столице?

–Тема этого года «Семья и диабет». Вся семья должна питаться правильно и вести здоровый образ жизни, чтобы предотвратить диабет или компенсировать его, если болезнь уже появилась. В наше время, когда везде фаст-фуд и люди ведут малоподвижный образ жизни, говорить об этом особенно важно. Ожирение — одна из основных причин диабета. К диабету также приводят стрессы, особенно у детей. В столице в этот день пройдет Второй Конгресс по диабету. Так как речь о семье, нам также хотелось бы провести мероприятие в Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей, чтобы члены семей, в которых есть люди с диабетом, рассказали, как им живется, и получили консультации специалистов.