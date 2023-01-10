Обучение украинских военных применению американских комплексов ПВО Patriot начнется на следующей неделе. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, учебная программа будет проходить в Форт-Силле, штат Оклахома, где США проводят собственные тренировки по эксплуатации и обслуживанию системы противовоздушной обороны.

Как заявила заместитель помощника министра обороны по вопросам международной безопасности в России, на Украине и в Евразии Лора Купер, обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) продлится несколько месяцев.