Миру предрекли дефицит риса, а если продукта становится меньше, цены на него растут как на дрожжах. Словом, цены на мировых рынках ожидаемо пошли в рост, а наша зависящая от импорта страна не останется в стороне от общего подорожания.

Избежать подорожания риса в нашей стране не получится, сообщил председатель Центра либеральных экономистов Акиф Насирли. По его словам, повышение подстегивают и растущие мировые цены, и специфика местной экономики:

«Национальная экономика находится в тисках монополий, поэтому глобальное удешевление продовольствия, как правило, не влияет на внутренние цены, но стоит ценам в мире подняться, как это тут же повышает прайс в розничной сети. Все дело в том, что местные предприниматели пользуются понижением мировых цен, продолжают продавать дорого и тем самым получают высокие прибыли. Поэтому спад на глобальных рынках здесь почти не ощущается. Но стоит лишь заикнуться о повышении цен на какие-то продукты за рубежом, как здесь тут же начинают расти ценники на этих товарах, даже не дожидаясь того, пока партия подорожавшей продукции дойдет до страны».

Поэтому подорожание риса в мире обязательно скажется на внутренних ценах – средний прайс на этот продукт вырастет, считает экономист.

Мировые цены на этот продукт растут по целому ряду причин. Например, в Тайланде – эта страна считается первой в мировом рейтинге производителей риса – сильно сократилось количество осадков. Международные СМИ пишут, что поставки риса на мировые рынки оттуда сократятся из-за намерения властей экономить воду. Пакистан ранее уже ввел ограничения на экспорт риса, поскольку производство в стране упало более чем на 30%. В довершение этого, в июле сократила экспорт риса, кроме басмати, Индия. Такие меры понадобились этой стране для удержания внутренних цен на продукт широкого потребления. В результате под занавес июля биржевая стоимость риса в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигла $572 за тонну, что стало рекордом за три года.

В то же время согласно проведенному исследованию Fitch Solutions, в нынешнем году мировой рынок риса столкнется со значительным дефицитом предложения – самым высоким за последние 20 лет. По прогнозам агентства, этот дефицит в сезоне 2022-2023 составит около 8,7 миллионов тонн. Таким образом, это самая значительная нехватка риса с 2003/2004 года, когда объем на рынке составлял 18,6 миллионов тонн. Все это привело к рекордному за последние 20 лет всплеску стоимости риса на мировых рынках и это повышение скажется на местном рынке. По мнению экономиста Халида Керимли, цены на рис в Азербайджане могут вырасти в среднем на 30 процентов. Этот продукт ввозят в нашу республику из Индии, Казахстана, России, Таиланда и Пакистана.

Кроме риса, местные аналитики ожидают новую волну подорожания растительных масел, если к осени этот продукт сильно вырастет на мировых рынках. Пока же незначительное вздорожание на мировых рынках не затронет ценники в нашей торговой сети, потому что за годы пандемии они итак сильно поднялись.

«Растительные масла продаются в Азербайджане и без того недешево, поэтому не думаю, что в ближайшее время цены на них пойдут в рост, — говорит А. Насирли. – У нас они продаются, как минимум, вдвое дороже мировых рыночных цен. Поэтому пока небольшое повышение на международных рынках не коснется азербайджанских прилавков, но, если к осени цены на растительные масла повысятся, продукт поднимется и у нас тоже».

Тем временем в местной розничной сети уже поднимается розничная и оптовая стоимость сахарного песка. Повышение пока незначительное – средний прайс возрос на 10 – 20 гяпик, а оптовая стоимость 50-килограммового мешка выросла до 4 манатов.

По данным австралийского аналитического агентства Green Pool, глобальный дефицит сахара в 2023/24 МГ оценивается в 1,01 млн т. Это станет завершением трехлетнего периода профицита на рынке, пишет Reuters со ссылкой на агентство.