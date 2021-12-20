Британские ученые утверждают, что штамм «омикрон» не так опасен для клеток легких, как «дельта» и коронавирус дикого типа, сообщается в новом исследовании Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний.

«Мы наблюдали различную эффективность проникновения «омикрона» в сравнении с «дельта» и (со штаммом) дикого типа D614G. Заражаемость SARS CoV-2 в органоидах и клетках легких Calu-3 (клеточные линии, используемые в качестве моделей при разработке препаратов) была ослаблена при «омикроне» по сравнению с «дельта» и D614G», — говорится в исследовании.