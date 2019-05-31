Обнародованы осуществляемые «Азеркосмосом» услуги

В январе-апреле этого года ОАО «Азеркосмос» экспортировало спутниковые и телекоммуникационные услуги стоимостью 13,7 млн долларов в 18 стран мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в майском «Обзоре экспорта» Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За 4 месяца организация экспортировала услуги в основном в США (4,8 млн долларов), Францию (2,9 млн долларов), ОАЭ (394 тыс. долларов), Малайзию (4,2 млн долларов) и Великобританию (764 тыс. долларов).

По информации, прибыль ОАО «Азеркосмос» от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг (Azerspace-1) в апреле составила 6 млн долларов или 89% общих доходов компании от экспорта. В прошлом месяце «Азеркосмос» не осуществлял экспорт в США и Германию, однако услуги экспортировались в Малайзию.