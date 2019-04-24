НС ФК Сабах провел собрание

Наблюдательный совет ФК «Сабах» провел собрание. В нем приняли участие глава НС Фирудин Гурбанов, члены совета Игорь Пономарев, Руфат Халилов, Рахман Гаджиев и Ягуб Гусейнов, а также президент клуба Магсуд Адыгезалов.

В первую очередь, Адыгезалов подробно рассказал о выступлении основной команды в текущем сезоне, трансферной политике клуба, связях с общественностью, академии, результатах команд младших возрастов, выступающих в соревнованиях под эгидой АФФА, и будущих целях. После члены НС высказали свое мнение касательно результатов команды.

«Я был на первой игре «Сабаха», в которой мы победили 1:0. После матча зашел в раздевалку команды и поблагодарил футболистов. Сказал им, что эта их победа вселяет надежду. «Сабах» проведет дебютный сезон в премьер-лиге. Учитывая это, нынешняя позиция и результаты команды очень хорошие. Помимо этого, организационные вопросы в клубе поставлены на высоком уровне. Радует, что клуб за короткий срок показывает такие результаты», — заявил Гурбанов.

Члены НС также отметили, что команда показывает удовлетворительные результаты, после чего задали свои вопросы президенту клуба и дали советы. В конце собрания Адыгезалов выразил пожелание, чтобы подобные встречи проходили чаще, а также надежду, что члены НС и дальше будут высказывать свои рекомендации по развитию «Сабаха». (сайт клуба)