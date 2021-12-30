Действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна не оставляют никаких сомнений в том, что он целиком и полностью связан с интересами Азербайджана. Об этом заявил лидер оппозиционного политического блока «Честь имею», бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, а ныне депутат парламента Артур Ванецян на своей странице в Facebook, передает ИА Красная Весна.

По мнению экс-главы СНБ, Никол Пашинян комментирует переговорный процесс с Баку, явно используя манипуляции, играющие на руку Азербайджану. «Тем самым наносится серьезный удар, в том числе — по будущему переговорного процесса, дальнейшим возможностям защиты интересов Армении и Арцаха», — заявил Ванецян.

«Нет никаких сомнений в том, что Пашинян целиком и полностью связан с азербайджанскими интересами. Да, это очень важный вопрос, а была эта связь с самого начала или появилась в процессе — выяснит расследование, сразу после ухода данной власти», — отметил политик.

По мнению оппозиционера, Пашинян и его команда должны быстро уйти. «Они не только разрушили основы нашего государства и государственности, но с каждым днем и часом продолжают разрушать наше будущее, будущее наших детей и нашей страны. Сегодня в результате их заявлений и действий ставится под вопрос право существования Арцаха, а со временем, уверен, и Армении», — подытожил Ванецян.

Напомним, на днях премьер-министр Армении Никол Пашинян провел пресс-конференцию в режиме он-лайн. В ходе конференции он признал, что территория бывшей Нагорно-Карабахской автономной области ни на одном из этапов переговоров не рассматривалась как исключительно армянское территориальное объединение.

Пашинян также отметил, что на переговорах было зафиксировано, что в Нагорном Карабахе проживало и азербайджанское население, и защита их интересов была в повестке переговоров.

Слова Пашиняна, понятно, вызвали острую реакцию со стороны и оппозиции, и сепаратистов Карабаха. Сейчас это напряжение сохраняется и, конечно, возникает вопрос, а насколько крепки теперь его позиции в стране, с учетом происходящего? Он дал согласие на открытие железной дороги через Зангезур, начал процесс выстраивания диалога с Турцией, и, видимо, реваншисты боятся, что завтра он может подписать полноценный мир с Азербайджаном, предполагающий и признание всего Карабаха неотъемлемой частью нашей страны. Нет ли опасности, что как раз сейчас могут начаться самые разные попытки, действия (вплоть до покушений), нацеленные на отстранение Пашиняна от власти любой ценой, чтобы не дать завершиться мирному процессу?

Оценить эту ситуацию по просьбе # взялся эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

— Политика Пашиняна сегодня направлена на то, чтобы создать условия для реализации его линии по стабилизации ситуации в Армении. И политическая линия его в частности опирается на тезис о необходимости вывести во главу внутриполитического дискурса тему того, как жить дальше. Для этого он фактически раскрывает карты, разоблачает предыдущие власти, и дает понять, что возврата в прошлое нет, тем более, что прошлое не такое уж и безоблачное.

Конечно, прежние власти Армении нервничают, поскольку премьер-министр, делая разоблачительные заявления, фактически раскрывает их нутро, что называется, на фактах объясняет, что к нынешнему положению страну привели прошлые правящие круги.

С другой стороны, Пашинян пытается найти выход, и хочет сделать так, чтобы люди сами выступили заказчиками нового пути развития. Чтобы социальный заказ исходил от общества. И он предлагает новые условия, новые возможности, исходя из сложившейся ситуации. То есть, он фактически раскрывает особенности нынешнего положения. Он предлагает варианты, которые сегодня приемлемы, сегодня возможны. В частности, разблокирование средств коммуникаций, активизация экономического взаимодействия, выход Армении из блокады – могут улучшить социально-экономические показатели, сказаться на жизни простых людей. И таким образом социальная база его курса усилится. Вот что предлагает Пашинян.

Враги его, противники этого не хотят. Конечно, они будут противодействовать его политике, но я думаю, что это бесперспективно. У них нет для этого реальных возможностей, и силовые варианты, которые они могли бы использовать в прежние годы, не столь эффективны.

Дело в том, что Пашинян провел хорошую зачистку и политического поля, и силовых органов, и на сей день, при низкой поддержке населения и низкой поддержке силовых структур, перспективы ставки оппозиции на реванш крайне и крайне слабы.