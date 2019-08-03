Николас Мадуро обратился в ООН в ответ на угрозы США ввести против страны карантин

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил обратиться в Совет Безопасности ООН из-за угроз Дональда Трампа ввести против страны карантин. Накануне президент США объявил, что его администрация рассматривает вопрос о блокаде Венесуэлы. «Дональд Трамп говорит, что думает о введении карантина против Венесуэлы, то есть что не заходит, не выходит ни одно судно. Это блокада. Я дал инструкции постпреду Венесуэлы при ООН Самуэлю Монкаде, чтобы он сегодня заявил перед Советом Безопасности о незаконной и преступной угрозе Дональда Трампа», — сказал Мадуро в эфире государственного телевидения.

Мадуро также осудил заявление своего американского коллеги. «Я говорю Дональду Трампу — преступный империализм не справится с Венесуэлой, моря Венесуэлы будут свободными, суверенными и независимыми, а ходить по ним мы будем так, как сами решим. Готовьтесь к битве, если хотите ввести карантин против Венесуэлы», — подчеркнул венесуэльский лидер.

Позже посол Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада потребовал, чтобы Совбез незамедлительно начал действовать в ответ на угрозы США.