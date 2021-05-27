С конца мая в Азербайджане смягчается карантинный режим, однако радоваться, как видно, рано. Другим решением Кабинет министров Азербайджана принял решение о продлении особого карантинного режима в стране. Соответствующее распоряжение подписал в среду, 26 мая, премьер-министр Али Асадов.

По этому документу для предотвращения распространения в стране инфекции коронавируса специальный карантинный режим на территории Республики продлен до 06:00 1 августа сего года. Речь идет прежде всего о запрете на въезд в страну гражданам иностранных государств, в том числе с туристическими целями. Также остаются закрытыми сухопутные границы Азербайджана. Смягчение карантина коснулось отмены с 31 мая обязательного ношения медицинских масок на открытом воздухе. Однако маски необходимо носить в закрытых помещениях, в том числе, в офисах, торговых объектах и на общественном транспорте.

Кроме того, с той же даты возобновляется деятельность бакинского метрополитена, при условии соблюдения пассажирами социальной дистанции, ношении ими масок и регулярном проведении дезинфекционных работ в «столичной подземке». Две эти новости чрезмерно порадовали граждан, страдавших без воздуха в условиях транспортного коллапса. Кроме того, возобновляется движение общественного транспорта между регионами республики. Также, согласно информации, с 10 июня в Азербайджане официально разрешили отдыхать на пляжах и купаться в море.

Почему именно с этой даты, а не когда людям того захочется, начиная со смягчения карантина, этого никто не знает. Но выглядит фиксация дат в тренде всевозможных регламентов и запретов. Поскольку должен же Оперштаб обозначить свои условия, чтобы жизнь, так сказать, медом не казалась. Как удалось узнать журналистам, ограничение на работу общественного транспорта в выходные дни все еще действует. Спрашивается, для чего? Полагаем, все по той же причине, ибо нечего населению расслабляться. Карантинные будни еще впереди, а ведь почувствовавших свободу граждан будет непросто вогнать в рамки новых коронавирусных ограничений.

Ежовые рукавицы Оперштаб лишь ослабил, но продолжает чинить неудобства гражданам для поддержания атмосферы контроля и собственной неуемной власти. Впрочем, пользы от транспортной блокады на уикенд не видно, ведь всю рабочую неделю общественный транспорт переполнен людьми. Стоит полагать, что не видеть этого авторы запрета не могут, а продолжительный сценарий происходящего наводит на определенные мысли. В обществе до сих пор не поняли, для чего Оперштаб запретил работу метро – решение, повлекшее за собой беспрецедентный транспортный коллапс и давку в автобусах. И все это в условиях пандемии коронавируса.

Также никто не объяснил пользы обязательного ношения медицинских фильтров на открытом воздухе. Однако следствием этого стали непосильные по меркам прожиточного минимума и зарплат азербайджанцев штрафы и произвол стражей правопорядка. Известно немало случаев, когда иные сотрудники полиции, пользуясь своим положением, извлекали из этого незаконную выгоду. При этом в массе своей именно масочный режим на улице стал за время пандемии не просто средством давления, но источником взяточничества и прочих нелицеприятных фактов незаконного обогащения сотрудников органов правопорядка.

Все это усугубило социально-экономическую напряженность. Лишенные заработка из-за карантинных ограничений рядовые граждане и бизнес вынуждены были отдавать последнее в виде штрафов и мзды. В довесок этому, транспортные решения Оперштаба становятся сильным ударом по качеству жизни наших граждан – ненормальная работа транспорта взвинтила расходы населения на такси, многие люди оказались перед вопросом покупки автомобиля, что усилило кредитную нагрузку на население.

В целом же сложившаяся ситуация привела к перегруженности столичных трасс и дорожным пробкам. Наконец, в отсутствие метро львиная доля пассажиропотока пришлась на автобусы. Давка в тесных салонах усилила риски инфицирования не только коронавирусом, поскольку ослабленный стрессом и транспортными перегрузками организм человека подвержен риску всевозможных заболеваний. Падение иммунитета, стресс и хроническая усталость стали нашими спутниками… Но печальнее всего, что авторы этих решений продолжают важно и чинно выносить решения, идущие вразрез с конституционными правами и мнением граждан.