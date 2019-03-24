Никола Юрчевич намерен изменить состав на матче с Литвой

Главные тренеры сборных Азербайджана и Литвы провели пресс-конференции в преддверии завтрашнего товарищеского матча в Баку.

«После матча с Хорватией прошло несколько дней, и у ребят хорошее настроение. У нас были шансы сыграть вничью. Десяти минут не хватило, чтобы добиться сенсации. В команде довольно позитивная атмосфера. Наверное, дадим шанс другим футболистам в игре с Литвой. Это не связано с тем, что я недоволен игрой некоторых футболистов. Я остался ими доволен. Просто после тяжелой встречи в Хорватии не удалось провести полноценные тренировки дома.

Пока не принял окончательного решения насчет состава. Приму его после сегодняшней тренировки. Может быть, поставим форварда на фланг. Рамиль, к примеру, может играть и в центре, и на фланге. Это зависит и от соперника. Постараемся больше держать мяч в матче с Литвой, которая не настолько известна, как Хорватия», — заявил наставник «милли» Никола Юрчевич.

«Приятно посетить Баку. Нас хорошо приняли, просто дорога была длинной. Мы серьезно готовимся к завтрашнему матчу. Наша команда, как и ваша сборная, проиграла на старте отбора к ЕВРО. Я видел игру с Хорватией, и мне понравилась игра сборной Азербайджана. Хорошо бились, показали характер. Могли добиться хорошего результата. Особенно понравилась организация игры, когда игроки плавно переходят от обороны к атаке. Отмечу игру вашей команды и в защите и в контратаке», — заявил наставник Литвы Валдас Урбонас.