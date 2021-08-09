Выстрелы и запуски сигнальных ракет, произведенные на белорусско-литовской границе в ночь на воскресенье связаны с плановыми учениями, о которых Минск проинформировал заранее. С таким заявлением выступили 8 августа представители Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси после того, как в литовской прессе появились сообщения об инциденте.

Отношения между двумя странами резко ухудшились, когда правитель Беларуси Александр Лукашенко в конце мая заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза.

С начала 2021 года число задержанных литовскими пограничниками нелегалов, попытавшихся проникнуть в страну с территории Беларуси, составило почти 4000 человек. Это в несколько раз выше, чем за весь 2020 год. (DW)