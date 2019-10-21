Неудачный арбитр для Азербайджана назначен на игру «Карабах»а с АПОЭЛ

Определились арбитры матча 3-го тура группы A Лиги Европы по футболу между азербайджанским «Карабахом» и кипрским АПОЭЛ.

Как сообщает azerisport.com, главным судьей встречи назначен Филип Глова, которому будут помогать лайнсмены Фратнишек Ференц и Ян Позор, а также четвертый рефери Петер Зьемба. Бригада арбитров представляет Словакию.

Матч «Карабах» — АПОЭЛ пройдет 24 октября на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку и начнется в 20:55.