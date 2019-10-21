Неудачный арбитр для Азербайджана назначен на игру «Карабах»а с АПОЭЛ

Определились арбитры матча 3-го тура группы A Лиги Европы по футболу между азербайджанским «Карабахом» и кипрским АПОЭЛ.
Как сообщает azerisport.com, главным судьей встречи назначен Филип Глова, которому будут помогать лайнсмены Фратнишек Ференц и Ян Позор, а также четвертый рефери Петер Зьемба. Бригада арбитров представляет Словакию.
Матч «Карабах» — АПОЭЛ пройдет 24 октября на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку и начнется в 20:55.
Отметим, что Глова знаком азербайджанскому футболу. Он был главным арбитром отборочного матча ЕВРО-2019 среди молодежных команд Ирландия – Азербайджан. В той игре Глова добавил ко второму тайму 5 минут, однако единственный гол хозяева забили на 90+9-й минуте встречи.