Азербайджанский рефери Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) по футзалу Хикмет Гафарлы получил международное назначение.

Информацию в связи с этим распространила Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Х.Гафарлы будет судействовать на матчах группы С предварительного раунда Лиги чемпионов по футзалу.

Игры пройдут 20-25 августа в Тиране (Албания). В указанной группе борьбу будут вести местная «Тирана», «Халадаш» (Венгрия),»Дифферданж» (Люксембург) и «Утлеира» (Норвегия).