Нетаньяху пытался не допустить встречи Трампа и Зарифа на G7

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался связаться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы отговорить его от возможной встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом на полях прошедшего во Франции саммита Группы семи. Как передает ТАСС, об этом сообщил в четверг новостной портал Axios со ссылкой на источники в американском и израильском правительстве.

Зариф 25 августа прилетел в Биарриц, где с 24 по 26 августа проходил саммит G7. Глава МИД Ирана встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также с командой французских переговорщиков, возглавляемой министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом.

По данным издания, Нетаньяху и его помощники «сделали все возможное, чтобы президент Трамп не встретился» с главой МИД Ирана. Израильский премьер «отчаянно пытался» дозвониться до американского президента, который в тот момент проводил двусторонние встречи с лидерами других стран и не мог ответить на звонок. Аппарат Нетаньяху при этом вел консультации с должностными лицами высокого ранга вашингтонской администрации с целью провести телефонные переговоры лидеров двух стран.

Как отмечает портал, премьер был обеспокоен тем, что Трамп «позволит Макрону уговорить его провести незапланированную встречу с Зарифом». В свою очередь, поясняет Axios, по ее итогам американский лидер мог согласиться на переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, в результате которых санкционное давление на Тегеран могло бы быть отчасти уменьшено.