Раскрыты некоторые детали сочинской встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как стало известно АПА из дипломатических источников, в ходе встречи Никол Пашинян выступил с некоторыми претензиями и попытался сорвать принятие итогового заявления.

Он стал утверждать, что Азербайджан нарушил границу с Арменией в мае 2021 года, и пожелал включить в заявление по итогам встречи пункт о восстановлении статус-кво, существовавшего до мая 2021 года. Кроме того, Пашинян пытался включить в заявление пограничный инцидент 13-14 сентября.

Однако эти его попытки оказались безрезультатными. Тогда Пашинян попытался заблокировать принятие документа по итогам встречи.

Но и эта его попытка не увенчалась успехом.

По настоянию президента России Владимира Путина заявление было принято.

В действительности, из текста заявления можно сказать, что попытки Пашиняна сорвать его принятие, были не напрасны.

Из заявления также становится ясно, что отраженные в документе положения отвечают интересам Азербайджана.

Так, в заявлении нет ни слова о Карабахе. Кроме того, между Азербайджаном и Арменией было согласовано решение всех проблемных вопросов только на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета на основании Устава ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года.